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НОВОСТИ

Товарооборот КНР и РФ за 2024 год превысил $222 млрд

10:05 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот между Россией и Китаем с января по ноябрь 2024 года увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $222,77 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Главным таможенным управлением КНР.

Так, Китай импортировал товаров на $104,19 млрд (прирост на 4% по сравнению с предыдущим годом) и ввез из РФ товаров на $118,57 млрд (прирост на 0,4%).

Основная часть российского экспорта приходится на энергоносители — нефть, природный газ и уголь. Среди других важных направлений поставок из РФ в КНР — металлы, древесина, морепродукты и сельскохозяйственная продукция. Китай экспортирует в РФ автомобили, тракторы, компьютеры, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, кондиционеры и компьютеры.

Товарооборот между РФ и Китаем в 2022 году увеличился на 29,3%, до $190 млрд. В 2023 году он достиг рекордной отметки в $240,11 млрд, повысившись на 26,3%.

Между тем, товарооборот между Китаем и США в январе — октябре увеличился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $624,49 млрд.

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