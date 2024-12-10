США помогли союзным формированиям в Сирии занять стратегически важные позиции — WP
10:20 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские военные в Сирии после ее захвата вооруженной оппозицией помогли союзным формированиям занять ряд стратегически важных позиций на территории страны. Об этом сообщила в понедельник американская газета The Washington Post (WP).
По словам источников издания, «силы США, составляющие около 800 военных, находящихся в различных точках в восточной части Сирии, координировали действия союзных формирований и позволили им захватить стратегически важную территорию, которую в течение многих лет удерживали [бывший президент Сирии Башар] Асад и Иран». Кроме того, как уточнили источники, американская сторона «призвала соседний Ирак не позволить находящимся там иранским и поддерживаемым Ираном военным формированиям пересечь границу с Сирией».
В публикации также утверждается, что американские силы сейчас сосредоточены на том, чтобы не дать террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) «воспользоваться хаосом» в Сирии.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх ранее сообщила, что США сейчас не планируют наращивать численность своих войск в Сирии. Как она уточнила, применительно к этой стране «расстановка сил сохраняется прежней».
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