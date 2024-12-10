США помогли союзным формированиям в Сирии занять стратегически важные позиции — WP

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные в Сирии после ее захвата вооруженной оппозицией помогли союзным формированиям занять ряд стратегически важных позиций на территории страны. Об этом сообщила в понедельник американская газета The Washington Post (WP).

По словам источников издания, «силы США, составляющие около 800 военных, находящихся в различных точках в восточной части Сирии, координировали действия союзных формирований и позволили им захватить стратегически важную территорию, которую в течение многих лет удерживали [бывший президент Сирии Башар] Асад и Иран». Кроме того, как уточнили источники, американская сторона «призвала соседний Ирак не позволить находящимся там иранским и поддерживаемым Ираном военным формированиям пересечь границу с Сирией».

В публикации также утверждается, что американские силы сейчас сосредоточены на том, чтобы не дать террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) «воспользоваться хаосом» в Сирии.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх ранее сообщила, что США сейчас не планируют наращивать численность своих войск в Сирии. Как она уточнила, применительно к этой стране «расстановка сил сохраняется прежней».