0
0
140
НОВОСТИ

США помогли союзным формированиям в Сирии занять стратегически важные позиции — WP

10:20 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные в Сирии после ее захвата вооруженной оппозицией помогли союзным формированиям занять ряд стратегически важных позиций на территории страны. Об этом сообщила в понедельник американская газета The Washington Post (WP).

По словам источников издания, «силы США, составляющие около 800 военных, находящихся в различных точках в восточной части Сирии, координировали действия союзных формирований и позволили им захватить стратегически важную территорию, которую в течение многих лет удерживали [бывший президент Сирии Башар] Асад и Иран». Кроме того, как уточнили источники, американская сторона «призвала соседний Ирак не позволить находящимся там иранским и поддерживаемым Ираном военным формированиям пересечь границу с Сирией».

В публикации также утверждается, что американские силы сейчас сосредоточены на том, чтобы не дать террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) «воспользоваться хаосом» в Сирии.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх ранее сообщила, что США сейчас не планируют наращивать численность своих войск в Сирии. Как она уточнила, применительно к этой стране «расстановка сил сохраняется прежней».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 10.12.2024
В ВСУ заявили, что будут «быстро уничтожены» после сокращения Трампом военной помощи Киеву
0
37
11:00 10.12.2024
Пресечена попытка БПЛА ВСУ атаковать военный аэродром в Саратовской области — губернатор
0
57
10:32 10.12.2024
Зимбабве надеется с помощью России построить свой космодром
0
117
10:05 10.12.2024
Товарооборот КНР и РФ за 2024 год превысил $222 млрд
0
150
10:00 10.12.2024
ВСУ пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова — силовики
0
214
09:32 10.12.2024
Трамп предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами США
0
206
09:20 10.12.2024
Судьбу баз РФ в Сирии должны решать сирийцы, а не США — Госдепартамент
0
236
09:05 10.12.2024
Канада ответит, если Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары — Трюдо
0
284
09:00 10.12.2024
Израиль атаковал авиабазы Сирии, уничтожены десятки вертолетов и истребителей
0
272
22:40 09.12.2024
Доля Индии в экспорте вооружений и техники РФ за полгода выросла на 15% — Евтухов
0
815

Возврат к списку