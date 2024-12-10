Две девушки попали под поезд в Москве

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как поезд насмерть сбил двух девушек около железнодорожной станции Нагатинская в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Погибли две сотрудницы авиакомпании «Уральские авиалинии», подтвердили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

«Авиакомпания официально подтверждает, что это наши сотрудницы. <…> Приносим искренние соболезнования родным и близким. Немыслимая трагедия. Девушки погибли в нерабочее время, находились там по своим делам, были не в форменной одежде», — отметили в авиакомпании, уточнив, что погибшими оказались девушки 2005 и 2004 годов рождения.

Следователи по факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Как пояснили в пресс-службе управления СК, утром 8 декабря рядом с платформой железнодорожной станции Нагатинская Павелецкого направления Московской железной дороги поезд сбил двух девушек. Предварительно, они шли вдоль путей, машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.