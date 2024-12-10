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НОВОСТИ

Более 100 тыс. единиц оружия изъято из незаконного оборота в России с начала года

12:20 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 100 тысяч единиц огнестрельного оружия было изъято из незаконного оборота в России с начала этого года. Об этом сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) по материалам проведенного председателем НАК, директором ФСБ России Александром Бортниковым итогового заседания комитета и Федерального оперативного штаба.

В 2024 году в России «изъято более 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и 5,5 тыс. взрывных устройств», сообщили в НАК.

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