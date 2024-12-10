Индия продолжит тесные контакты с РФ, несмотря на внешнее давление — Минобороны страны
12:32 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что его страна, несмотря на геополитические вызовы и огромное давление публичного и частного характера, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с Россией.
«Несмотря на то, что существуют геополитические вызовы и есть огромное давление на Индию публичного и частного характера, Индия приняла осознанное решение, что она не только будет продолжать тесные контакты с Россией, но и будет углублять и расширять наше взаимодействие. Мы всегда будем вместе с нашими российскими коллегами», — сказал Сингх на переговорах с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Москве.
По его оценке, в условиях противодействия геополитическим вызовам взаимоотношения Москвы и Дели «показали замечательную устойчивость», отношения «идут полным ходом». Министр отметил, что сотрудничество двух стран успешно развивается и на основе многосторонних платформ, в том числе в «Большой двадцатке», БРИКС и ШОС. «У нас появляются новые возможности для взаимных контактов», — заявил министр обороны Индии.
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