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НОВОСТИ

В 2024 году в России предотвратили 190 терактов

13:00 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб предотвратили в России в 2024 году 190 терактов. Об этом сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета, заседание которого провел председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

«Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов, из которых 6 готовились участниками запрещенных в России движений „Маньяки Культ Убийц“ и „Колумбайн“ в учебных заведениях и местах массового пребывания людей», — сказал он.

Решением Верховного суда РФ от 16 марта 2023 г. международное движение «Маньяки: культ убийц» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 2 февраля 2022 г. движение «Колумбайн» признано террористическим. Его деятельность в России запрещена.

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