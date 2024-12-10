Проникновение высокоскоростного интернета в России составляет 93% — глава Минцифры

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень проникновения высокоскоростного интернета в России составляет 93%, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Он напомнил, что к 2030 году 97% домохозяйств должны иметь быстрый доступ к интернету, а к 2036 году — 99%, и назвал это «очень амбициозной задачей для нашей страны». «Пока мы в плане, за четыре года мы достигли уже 93% уровня проникновения», — сказал министр.