Путин поручит рассмотреть идею о блокировке звонков с Украины и запрета подмены номеров
17:40 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин не исключил введение блокировки вала звонков с территории Украины и запрета подмены номеров.
«Роскомнадзору и другим нашим структурам такие поручения будут даны — это касается и блокировки», — сказал глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), отвечая на предложение руководителя компании «Крибрум» Игоря Ашманова. Специалист по информационной безопасности для защиты россиян предложил ввести блокировку или замедление звонков с территории Украины, запрет подмены телефонных номеров, а также запретить чиновникам звонить по делам гражданам не с официальных номеров.
«Надо все продумать только. Конечно, оперативная деятельность здесь не пострадает, а вот что касается частных лиц, пользователей, то, конечно, это нужно все посмотреть», — предупредил Путин. «Все три момента, о которых вы упомянули и по которым предлагаете дать поручения, будут обобщены и это поручение будет сформулировано», — заверил Ашманова президент.
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