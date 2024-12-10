Инфляционные ожидания населения и предприятий вновь увеличились - эксперты ЦБ РФ
20:10 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская экономика закончит 2024 г. с более высоким, чем ожидалось, уровнем инфляционного давления, рост цен идет по траектории, превышающей диапазон 8-8,5% по итогам года. Такие выводы приводят эксперты департамента исследования и прогнозирования ЦБ РФ в бюллетене «О чем говорят тренды».
«Проинфляционные риски выросли. Инфляционные ожидания населения и предприятий вновь увеличились. На этом фоне экономика закончит 2024 г. с более высоким, чем ожидалось, уровнем инфляционного давления. Основной вклад вносит динамика цен на продовольственные товары, на которую в значительной степени влияют факторы предложения (в частности, снижение урожая). Также в ценах проявляется влияние ослабления рубля. Накопленный с начала года недельный рост цен идет по траектории, превышающей диапазон 8-8,5% по итогам года», — отмечается в документе, выводы и рекомендации в котором могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
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