Минфин США выделяет Украине 20 млрд долл с погашением за счет доходов от замороженных активов РФ
21:33 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита в размере $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.
Как говорится в заявлении ведомства, кредит направляется в рамках инициативы стран Группы семи по предоставлению Киеву займа на $50 млрд. «Эти средства, оплаченные за счет доходов от замороженных активов России, обеспечат Украине критически важную поддержку <…>», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
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