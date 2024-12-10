Минфин США выделяет Украине 20 млрд долл с погашением за счет доходов от замороженных активов РФ

21:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита в размере $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

Как говорится в заявлении ведомства, кредит направляется в рамках инициативы стран Группы семи по предоставлению Киеву займа на $50 млрд. «Эти средства, оплаченные за счет доходов от замороженных активов России, обеспечат Украине критически важную поддержку <…>», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.