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Силы ПВО за ночь сбили 14 украинских БПЛА над Брянской областью

09:00 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 14 украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — сообщили там.

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