Котельная повреждена после ракетной атаки в Таганроге

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Котельная получила повреждения после ракетной атаки в Таганроге Ростовской области. В 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение, сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12:00 [мск] восстановить поврежденную котельную», — написала она в своем телеграм-канале.