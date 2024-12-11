Котельная повреждена после ракетной атаки в Таганроге
09:05 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Котельная получила повреждения после ракетной атаки в Таганроге Ростовской области. В 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение, сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12:00 [мск] восстановить поврежденную котельную», — написала она в своем телеграм-канале.
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