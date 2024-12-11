Трамп обвинил Байдена в присвоении средств, выделяемых Украине

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена в присвоении средств американских налогоплательщиков, направляемых Украине.

Республиканец опубликовал во вторник на своей странице в социальной сети Truth Social картинку, на которой расписаны пункты экономического курса действующего президента США, который получил название «байденомика».

«Как работает байденомика. Вы платите налоги. Я (Байден — прим. ТАСС) отправляю их Украине. Они отправляют их обратно Хантеру [Байдену]. Хантер отдает их мне. Помилование Хантера», — следует из публикации.