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Минюст предлагает ограничить возможности взыскания долгов физлиц с привлечением судебных приставов

09:32 11.12.2024 Источник: РБК

Минюст предложил существенно ограничить возможности коллекторов, микрофинансовых организаций (МФО) и банков взыскивать долги физических лиц с привлечением судебных приставов. Это следует из законопроекта, разработанного министерством и опубликованного на портале нормативных правовых актов.

Речь идет о том, чтобы ввести отсрочку в один год на передачу долга в работу приставам и сделать их услуги для профессиональных взыскателей платными. Для этого планируются поправки в профильный закон «О взыскании долгов физлиц» (230-ФЗ) и в закон «Об исполнительном производстве» (229-ФЗ). РБК

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