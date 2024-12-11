Минюст предлагает ограничить возможности взыскания долгов физлиц с привлечением судебных приставов

09:32 Источник: РБК

Минюст предложил существенно ограничить возможности коллекторов, микрофинансовых организаций (МФО) и банков взыскивать долги физических лиц с привлечением судебных приставов. Это следует из законопроекта, разработанного министерством и опубликованного на портале нормативных правовых актов.

Речь идет о том, чтобы ввести отсрочку в один год на передачу долга в работу приставам и сделать их услуги для профессиональных взыскателей платными. Для этого планируются поправки в профильный закон «О взыскании долгов физлиц» (230-ФЗ) и в закон «Об исполнительном производстве» (229-ФЗ). РБК