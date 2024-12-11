Британия сообщила об успешном испытании установленного на бронемашине лазера против БПЛА

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Великобритании впервые успешно протестировала против летающих беспилотников лазер, установленный на бронеавтомобиле. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Британская армия впервые успешно использовала оружие с высокоэнергетическим лазером, установленном на бронеавтомобиле, уничтожив дроны в полете», — говорится в тексте.

В отличие от оружия с традиционными боеприпасами, лазер не ограничен в количестве зарядов, что делает его более выгодной альтернативой, отмечается в пресс-релизе. Оружие использует инфракрасное излучение, трекинговые системы и сенсоры для точного наведения в режиме реального времени. Лазер был установлен на бронемашину Wolfhound.

Как отметили в армии, технологию можно добавить в арсенал вооружений, которые используются на поле боя.