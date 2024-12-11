СМИ Украины рекомендовали не упоминать 5 городов в ДНР, которые ВСУ могут потерять — Рогов
10:20 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские СМИ получили указания от киевского режима ограничить упоминание пяти городов в ДНР, включая Курахово, которые в скором времени могут быть освобождены российскими войсками. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«У противника „дали темник“ о пяти городах, которые неважны и на которых лучше не акцентировать внимание в украинских СМИ. Скорая потеря ВСУ Курахова уже очевидна, также упоминаются Покровск, Мирноград, Часов Яр и Торецк. Это признак того, что они будут освобождены и потеряны для киевского режима», — сказал он.
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