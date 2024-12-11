Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины на встрече с Трампом — Reuters
10:32 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом настаивал на предоставлении Западом Украине гарантий безопасности после окончания конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их информации, встреча Зеленского с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже продлилась 35 минут. Источники отмечают, что Зеленский «пытался наладить отношения с Трампом» и «использовал возможность, чтобы объяснить ему необходимость» предоставления Киеву гарантий безопасности после переговоров с РФ «при любом исходе конфликта».
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