Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины на встрече с Трампом — Reuters

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом настаивал на предоставлении Западом Украине гарантий безопасности после окончания конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, встреча Зеленского с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже продлилась 35 минут. Источники отмечают, что Зеленский «пытался наладить отношения с Трампом» и «использовал возможность, чтобы объяснить ему необходимость» предоставления Киеву гарантий безопасности после переговоров с РФ «при любом исходе конфликта».