Киев не в состоянии содержать ВСУ, несмотря на траты в четверть ВВП, заявил глава Минфина

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не в состоянии обеспечить все нужды ВСУ, чтобы выжить в противостоянии с РФ. При этом военные расходы Киева достигают 26% ВВП, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.

«Невозможно содержать такую сильную армию, используя только собственные ресурсы. Сейчас мы тратим более 26% нашего ВВП на военную кампанию», — сказал он в интервью испанской газете El País. Чиновник напомнил, что украинские войска уже понесли большие потери, Киеву необходимо постоянно пополнять военные запасы.

По словам Марченко, страны Запада обязаны предоставлять Украине еще больше помощи для содержания ВСУ. «Нам нужны обязательства по поставкам необходимого вооружения и доступ к современным ракетам и системам противовоздушной обороны», — отметил он.