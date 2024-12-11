Киев не в состоянии содержать ВСУ, несмотря на траты в четверть ВВП, заявил глава Минфина
11:00 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не в состоянии обеспечить все нужды ВСУ, чтобы выжить в противостоянии с РФ. При этом военные расходы Киева достигают 26% ВВП, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.
«Невозможно содержать такую сильную армию, используя только собственные ресурсы. Сейчас мы тратим более 26% нашего ВВП на военную кампанию», — сказал он в интервью испанской газете El País. Чиновник напомнил, что украинские войска уже понесли большие потери, Киеву необходимо постоянно пополнять военные запасы.
По словам Марченко, страны Запада обязаны предоставлять Украине еще больше помощи для содержания ВСУ. «Нам нужны обязательства по поставкам необходимого вооружения и доступ к современным ракетам и системам противовоздушной обороны», — отметил он.
НОВОСТИ
- 11:39 11.12.2024
- ФСБ предупредила о новых схемах телефонных мошенников
- 11:32 11.12.2024
- Переворот в Сирии был спланирован США и Израилем — верховный лидер Ирана
- 11:20 11.12.2024
- Рост экономики РФ в 2024 г. ожидается на уровне 3,9% — Новак
- 11:05 11.12.2024
- Трамп назвал своим приоритетом урегулирование конфликта на Украине
- 10:32 11.12.2024
- Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины на встрече с Трампом — Reuters
- 10:20 11.12.2024
- СМИ Украины рекомендовали не упоминать 5 городов в ДНР, которые ВСУ могут потерять — Рогов
- 10:05 11.12.2024
- Британия сообщила об успешном испытании установленного на бронемашине лазера против БПЛА
- 10:00 11.12.2024
- ВСУ дистанционно заминировали Серебрянское лесничество немецкими противотанковыми минами
- 09:32 11.12.2024
- Минюст предлагает ограничить возможности взыскания долгов физлиц с привлечением судебных приставов
- 09:20 11.12.2024
- Трамп обвинил Байдена в присвоении средств, выделяемых Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать