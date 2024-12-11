Трамп назвал своим приоритетом урегулирование конфликта на Украине

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп назвал своей приоритетной задачей урегулирование конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью французскому журналу Paris Match по итогам поездки во Францию.

«В мире много кризисов. <…>. Приоритет — решить проблему Украины с Россией», — отметил политик.

По его словам, хотя ситуация на Ближнем Востоке не менее важна, решить ее «не так сложно, как [конфликт] Украины и России».