Переворот в Сирии был спланирован США и Израилем — верховный лидер Ирана

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный переворот в Сирии был спланирован США и Израилем при поддержке «соседней страны», у Ирана есть доказательства этого. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время своего обращения к народу.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что то, что произошло в Сирии является совместным планом американцев и сионистов (имеется в виду израильтян — прим. ТАСС). Да, одно соседнее с Сирией государство также сыграло свою роль и играет ее до сих пор. Но основными заговорщиками <…> были США и сионисты. Есть свидетельства этому», — приводит слова Хаменеи телеканал SNN.