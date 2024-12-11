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Переворот в Сирии был спланирован США и Израилем — верховный лидер Ирана

11:32 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный переворот в Сирии был спланирован США и Израилем при поддержке «соседней страны», у Ирана есть доказательства этого. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время своего обращения к народу.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что то, что произошло в Сирии является совместным планом американцев и сионистов (имеется в виду израильтян — прим. ТАСС). Да, одно соседнее с Сирией государство также сыграло свою роль и играет ее до сих пор. Но основными заговорщиками <…> были США и сионисты. Есть свидетельства этому», — приводит слова Хаменеи телеканал SNN.

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