Сирийцам нужно «справляться самим» без помощи США или Франции — Трамп
12:00 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сирийцам придется справляться самим без помощи Запада, в частности, США и Франции. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью французскому журналу Paris Match по итогам поездки во Францию.
«В мире много кризисов. Несколько дней назад начался новый — в Сирии. Им придется справляться полностью самостоятельно, потому что мы (Соединенные Штаты — прим. ТАСС) и Франция в этом не участвуем», — отметил политик.
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