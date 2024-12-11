Сирийцам нужно «справляться самим» без помощи США или Франции — Трамп

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сирийцам придется справляться самим без помощи Запада, в частности, США и Франции. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью французскому журналу Paris Match по итогам поездки во Францию.

«В мире много кризисов. Несколько дней назад начался новый — в Сирии. Им придется справляться полностью самостоятельно, потому что мы (Соединенные Штаты — прим. ТАСС) и Франция в этом не участвуем», — отметил политик.