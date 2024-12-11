Маск считает безумием выделение кредита Киеву за счет доходов от активов РФ
12:05 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск считает безумием предоставление Вашингтоном кредита Украине в размере $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.
«Сколько мы уже им отправили? Это уже за гранью безумия», — написал Маск на своей странице в социальной сети X.
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