Маск считает безумием выделение кредита Киеву за счет доходов от активов РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск считает безумием предоставление Вашингтоном кредита Украине в размере $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

«Сколько мы уже им отправили? Это уже за гранью безумия», — написал Маск на своей странице в социальной сети X.