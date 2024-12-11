Запад может пойти на «безумный шаг» передачи Украине ядерного оружия — National Interest

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО может принять «безумное» решение о размещении термоядерных бомб B-61 в Польше или на Украине. Такое мнение приводится в статье американского журнала The National Interest.

По мнению издания, после того, как США и их союзники по НАТО «отвергли все пути деэскалации конфликта вокруг Украины» и приняли решение об ударах вглубь России с ее территории, перспективу поставки ядерного оружия в Польшу и на Украину можно рассматривать всерьез. Отмечается, что при таком развитии событий наиболее вероятной станет передача ядерных бомб B-61. При этом в материале подчеркивается, что идея размещения ядерного арсенала НАТО на территории Украины, не являющейся членом альянса, или его передачи Киеву «по сути безумна».

Журнал напоминает, что ранее Польша заявляла о готовности оснастить свой парк американских истребителей F-35 Lightning II ядерными боеприпасами модификации B-61. По информации издания, разработанная в начале 1960-х годов в США термоядерная бомба B-61 поставлялась Бельгии, Германии, Италии, Нидерландам и Турции. Ее носителями могут быть американские самолеты B-2 Spirit, F-15E и F-35.