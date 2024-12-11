Запад может пойти на «безумный шаг» передачи Украине ядерного оружия — National Interest
12:20 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО может принять «безумное» решение о размещении термоядерных бомб B-61 в Польше или на Украине. Такое мнение приводится в статье американского журнала The National Interest.
По мнению издания, после того, как США и их союзники по НАТО «отвергли все пути деэскалации конфликта вокруг Украины» и приняли решение об ударах вглубь России с ее территории, перспективу поставки ядерного оружия в Польшу и на Украину можно рассматривать всерьез. Отмечается, что при таком развитии событий наиболее вероятной станет передача ядерных бомб B-61. При этом в материале подчеркивается, что идея размещения ядерного арсенала НАТО на территории Украины, не являющейся членом альянса, или его передачи Киеву «по сути безумна».
Журнал напоминает, что ранее Польша заявляла о готовности оснастить свой парк американских истребителей F-35 Lightning II ядерными боеприпасами модификации B-61. По информации издания, разработанная в начале 1960-х годов в США термоядерная бомба B-61 поставлялась Бельгии, Германии, Италии, Нидерландам и Турции. Ее носителями могут быть американские самолеты B-2 Spirit, F-15E и F-35.
НОВОСТИ
- 13:05 11.12.2024
- ЕС ожидает снижение миграции в Европу после смены власти в Сирии — источник
- 13:00 11.12.2024
- Идеальными для Украины станут переговоры за «чашкой чая» с РФ и Белоруссией — депутат Рады
- 12:32 11.12.2024
- К 2030 году 16 городов РФ обеспечат инфраструктурой 5G — глава Минцифры
- 12:05 11.12.2024
- Маск считает безумием выделение кредита Киеву за счет доходов от активов РФ
- 12:00 11.12.2024
- Сирийцам нужно «справляться самим» без помощи США или Франции — Трамп
- 11:39 11.12.2024
- ФСБ предупредила о новых схемах телефонных мошенников
- 11:32 11.12.2024
- Переворот в Сирии был спланирован США и Израилем — верховный лидер Ирана
- 11:20 11.12.2024
- Рост экономики РФ в 2024 г. ожидается на уровне 3,9% — Новак
- 11:05 11.12.2024
- Трамп назвал своим приоритетом урегулирование конфликта на Украине
- 11:00 11.12.2024
- Киев не в состоянии содержать ВСУ, несмотря на траты в четверть ВВП, заявил глава Минфина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать