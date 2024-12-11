К 2030 году 16 городов РФ обеспечат инфраструктурой 5G — глава Минцифры

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

К 2030 году 16 российских городов обеспечат инфраструктурой связи стандарта 5G, ее строительство начнется с двух городов в 2026 году. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в Совете Федерации.

«В 2026 году они (образцы российских базовых станций — прим. ТАСС) пойдут в серию, и мы начнем строительство инфраструктуры 5G в двух городах. К 2030 году 16 городов будут обеспечены инфраструктурой 5G — это примерно 16-17 млн наших абонентов», — сказал министр.