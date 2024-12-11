13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Честный соседский разговор России, Белоруссии и Украины за одним столом является самым практичным и надежным способом достижения мира. Такое мнение высказал внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, которому удалось покинуть Украину.

«Идеальная формула для достижения мира — это взаимоотношения Украины, Белоруссии и России <…>. Эта формула является самой реальной, самой практичной и самой надежной в достижении мира, когда мы со своими соседями разговариваем с глазу на глаз, сидя за столом, налили по кружке чая или кофе и разговариваем. Вот это реальные переговоры, реальное решение вопросов, а все остальное — это затягивание конфликта», — сказал депутат в интервью белорусскому агентству БелТА, видеофрагмент которого он разместил в своем телеграм-канале.

По его словам, «никогда в жизни» президент Белоруссии Александр Лукашенко не посоветовал ничего плохого Украине. «Надо прийти сесть и посмотреть честно друг другу в глаза, посмотреть, что происходит вокруг, просидеть сутки и проговорить, на что Лукашенко всегда согласен, например. Поговорить и решить вопрос, связанный с конфликтом», — продолжил депутат.

Дмитрук также заявил, что сегодня Владимира Зеленского нужно не подталкивать к миру, а вытолкнуть с Украины. По его мнению, страна нуждается в «освобождении от террора» и в проведении выборов. Представителей украинских властей, которые смогут вести переговоры, депутат предложил определить России, Белоруссии и США в связи с потерей Украиной своего суверенитета. «Хорошо, мы слабые, да, мы признаемся — мы, Украина, слабые, мы потеряли свою субъектность, потеряли свой суверенитет. Решите за нас, американцы, россияне, белорусы, выдвиньте кандидатов, выгоните этого убийцу (Владимира Зеленского — прим. ТАСС) из нашей страны и определите кандидатов, которые будут уполномочены. Определите временное правительство, в конце концов, которое после этого назначит выборы», — сказал он.