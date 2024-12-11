ЕС ожидает снижение миграции в Европу после смены власти в Сирии — источник

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз надеется на снижение «миграционного давления» на Европу после смены власти в Сирии, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Ситуация пока остается неопределенной, сейчас все будет зависеть от действий новых властей Сирии и их способности обеспечить мирное взаимодействие всех сил, выступавших против Башара Асада. Однако сам факт падения режима позволяет надеяться на снижение миграционного давления на Европу», — отметил он.

«В настоящий момент в Турции в лагерях беженцев находится до 4 млн беженцев из Сирии, еще 1,5 млн в коллапсирующем Ливане, и, наконец на севере Сирии (в Идлибе — прим. ТАСС) находится по разным данным, свыше 3 млн внутренне перемещенных лиц. То есть речь идет о 8-8,5 млн человек, которые все еще находятся в регионе и на протяжении более 10 лет являлись потенциальной базой для прибывающих в Европу потоков беженцев. Теперь эти люди могут вернуться в Сирию», — отметил дипломат.