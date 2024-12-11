СВО является «абсолютным приоритетом» для России — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция является абсолютным приоритетом для России и будет продолжаться до достижения всех целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли ситуация в Сирии сказаться на ходе СВО.

«Специальная военная операция является абсолютным приоритетом для нашей страны, мы должны обеспечить интересы нашей безопасности, интересы наших русских людей, что мы и сделаем. СВО идет своим чередом, все цели будут достигнуты, наши интересы будут обеспечены», — сказал представитель Кремля.