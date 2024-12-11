Кремль не называет число российских военных в Сирии, это тема Минобороны
14:00 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не может ничего сказать о числе российских военнослужащих в Сирии, это вопрос Минобороны.
«Это могут сказать вам только наши военные, точного количества я привести не могу», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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