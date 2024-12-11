Медведев назвал интересы россиян приоритетом в миграционной политике
14:12 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия при регулировании миграционной политики должна прежде всего ориентироваться на интересы собственных граждан. Об этом заявил журналистам зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.
«Самое главное — просчитывать последствия тех решений в сфере миграции, которые мы принимаем. Но в любом случае, касается ли это вопросов обучения в школе детей мигрантов, касается ли это порядка их въезда в страну, присутствия здесь их семей, прежде всего мы должны ориентироваться на интересы граждан РФ. Ибо мы своим законодательством защищаем свою страну. При этом соблюдая, конечно, фундаментальные права тех, кто трудится здесь, в РФ», — сказал Медведев.
Новости
- 14:32 11.12.2024
- Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского языка
- 14:00 11.12.2024
- Кремль не называет число российских военных в Сирии, это тема Минобороны
- 13:50 11.12.2024
- Компания Navio представила на AI Journey беспилотный магистральный тягач L5
- 13:32 11.12.2024
- СВО является «абсолютным приоритетом» для России — Песков
- 13:20 11.12.2024
- Англосаксы хотят рассорить Россию и Китай, но не смогут — Медведев
- 13:05 11.12.2024
- ЕС ожидает снижение миграции в Европу после смены власти в Сирии — источник
- 13:00 11.12.2024
- Идеальными для Украины станут переговоры за «чашкой чая» с РФ и Белоруссией — депутат Рады
- 12:32 11.12.2024
- К 2030 году 16 городов РФ обеспечат инфраструктурой 5G — глава Минцифры
- 12:20 11.12.2024
- Запад может пойти на «безумный шаг» передачи Украине ядерного оружия — National Interest
- 12:05 11.12.2024
- Маск считает безумием выделение кредита Киеву за счет доходов от активов РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать