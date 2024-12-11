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Медведев назвал интересы россиян приоритетом в миграционной политике

14:12 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия при регулировании миграционной политики должна прежде всего ориентироваться на интересы собственных граждан. Об этом заявил журналистам зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.

«Самое главное — просчитывать последствия тех решений в сфере миграции, которые мы принимаем. Но в любом случае, касается ли это вопросов обучения в школе детей мигрантов, касается ли это порядка их въезда в страну, присутствия здесь их семей, прежде всего мы должны ориентироваться на интересы граждан РФ. Ибо мы своим законодательством защищаем свою страну. При этом соблюдая, конечно, фундаментальные права тех, кто трудится здесь, в РФ», — сказал Медведев.

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