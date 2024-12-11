Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского языка
14:32 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком.
Инициативу внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов от всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, возглавляющей думскую комиссию по миграционной политике.
Согласно принятому закону иностранные граждане будут приниматься на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ. При этом при приеме в школу необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка.
НОВОСТИ
- 14:12 11.12.2024
- Медведев назвал интересы россиян приоритетом в миграционной политике
- 14:00 11.12.2024
- Кремль не называет число российских военных в Сирии, это тема Минобороны
- 13:50 11.12.2024
- Компания Navio представила на AI Journey беспилотный магистральный тягач L5
- 13:32 11.12.2024
- СВО является «абсолютным приоритетом» для России — Песков
- 13:20 11.12.2024
- Англосаксы хотят рассорить Россию и Китай, но не смогут — Медведев
- 13:05 11.12.2024
- ЕС ожидает снижение миграции в Европу после смены власти в Сирии — источник
- 13:00 11.12.2024
- Идеальными для Украины станут переговоры за «чашкой чая» с РФ и Белоруссией — депутат Рады
- 12:32 11.12.2024
- К 2030 году 16 городов РФ обеспечат инфраструктурой 5G — глава Минцифры
- 12:20 11.12.2024
- Запад может пойти на «безумный шаг» передачи Украине ядерного оружия — National Interest
- 12:05 11.12.2024
- Маск считает безумием выделение кредита Киеву за счет доходов от активов РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать