В Кремле внимательно отслеживают все, что происходит в Сирии — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль внимательно отслеживает все, что происходит сейчас в Сирии, поддерживает контакты с теми, кто контролирует там обстановку после того, как Башар Асад оставил пост президента. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы, разумеется, внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии, поддерживаем контакты с теми, кто контролирует сейчас ситуацию. Это необходимо, потому что там находятся наши базы, там находятся наши диппредставительства», — сказал представитель Кремля.