В Кремле внимательно отслеживают все, что происходит в Сирии — Песков
15:00 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль внимательно отслеживает все, что происходит сейчас в Сирии, поддерживает контакты с теми, кто контролирует там обстановку после того, как Башар Асад оставил пост президента. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы, разумеется, внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии, поддерживаем контакты с теми, кто контролирует сейчас ситуацию. Это необходимо, потому что там находятся наши базы, там находятся наши диппредставительства», — сказал представитель Кремля.
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