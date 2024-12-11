Министр по делам беженцев в правительстве талибов погиб при взрыве в Кабуле — ТВ
15:12 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр по делам беженцев в правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), Халил ур-Рахман Хаккани погиб в результате взрыва в Кабуле. С таким утверждением выступил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.
«Министр по делам беженцев Афганистана Халил Хаккани погиб в результате взрыва в здании министерства в центре Кабула», — сказал неназванный собеседник канала. Дополнительные подробности случившегося не приводятся.
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