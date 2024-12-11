ВС РФ освободили Дарьино и Плехово в Курской области

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15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили Дарьино и Плёхово в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Дарьино и Плёхово», — сообщили в министерстве.