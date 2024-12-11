Правительство РФ пока не отреагировало на обращение Абхазии по соцвыплатам — Бганба
16:00 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Российской Федерации пока не ответило на письмо и. о. премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы о возобновлении софинансирования зарплат бюджетникам, остановленное в сентябре. Об этом ТАСС сообщил Бганба.
«Нет пока никакой реакции на наше письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина [по вопросам софинансирования зарплат и других социальных выплат], отправленное в понедельник, 9 декабря. Возможно, какие-то контакты есть у и. о. президента Абхазии [Бадры Гунба] с Администрацией президента РФ, но у нас ни с правительством, ни с сопредседателем российской части российско-абхазской межправкомиссии контактов сейчас нет», — сказал Бганба.
Ранее Бганба сообщил ТАСС, что обратился с письмом к Мишустину о возможности разморозки софинансирования заработных плат, в целом социальных выплат, поскольку огромные средства уходят на оплату перетока электроэнергии.
Россия с сентября приостановила, а с ноября за исключением пенсий и вовсе прекратила все социальные выплаты.
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