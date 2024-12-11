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10 тыс. жителей Шри-Ланки заболели неизвестной медикам лихорадкой

16:12 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 10 тыс. жителей Шри-Ланки заболели неизвестной лихорадкой, сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на представителей министерства здравоохранения островного государства.

По их данным, очаг болезни зарегистрирован в районе города Джафна. Медикам пока не удается точно идентифицировать тип лихорадки, по предположениям, это может быть разновидность лептоспироза, также называемого крысиной лихорадкой. Анализы, взятые у заболевших, отправлены на исследование, чтобы определить тип болезни.

Специалисты минздрава связывают распространение лихорадки неизвестного типа с неблагоприятными погодными условиями в Шри-Ланке. Из-за наводнений, вызванных сильными дождями, затоплены многие районы, и, как показывают наблюдения, это ежегодно приводит к росту заболевших там крысиной лихорадкой. В 2023 году она была диагностирована у более чем девяти тысяч ланкийцев. 200 из них скончались от поражения почек, сердца и других жизненно важных органов.

Переносчиками лептоспироза могут быть более 100 видов диких и домашних животных. Основными источниками заражения в дикой природе считают грызунов (мышей, крыс) и насекомоядных (ежей, землероек).

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