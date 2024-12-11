0
0
165
НОВОСТИ

Хинштейн не планирует перевозить семью в Курск из-за риска покушений

16:32 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн не планирует перевозить своих детей в регион, поскольку сам он на фоне ситуации в регионе является объектом интереса спецслужб ВСУ. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ.

«Пока не планирую (перевозить семью — прим. ТАСС), по крайней мере, детей. Это, безусловно, вопрос безопасности. <…> Понятно, что я — объект устремлений противника», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 11.12.2024
Израиль продолжит войну в Газе до достижения всех целей — советник офиса Нетаньяху
0
51
17:30 11.12.2024
Умное кольцо Sber позволяет следить за состоянием организма и получать советы от нейросети
0
57
17:25 11.12.2024
На AI Journey Сбер презентовал семейство роботов-помощников
0
74
17:12 11.12.2024
Украина готова обеспечить германскую металлургию сырьем, заявил Шмыгаль
0
119
17:00 11.12.2024
Бывший премьер Сирии подтвердил, что его кабмин передал все дела переходному правительству
0
124
16:12 11.12.2024
10 тыс. жителей Шри-Ланки заболели неизвестной медикам лихорадкой
0
194
16:10 11.12.2024
Собянин открыл тоннель, связавший районы Бутырский и Марьина Роща
0
200
16:00 11.12.2024
Правительство РФ пока не отреагировало на обращение Абхазии по соцвыплатам — Бганба
0
219
15:32 11.12.2024
ВС РФ освободили Дарьино и Плехово в Курской области
0
272
15:12 11.12.2024
Министр по делам беженцев в правительстве талибов погиб при взрыве в Кабуле — ТВ
0
258

Возврат к списку