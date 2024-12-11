Хинштейн не планирует перевозить семью в Курск из-за риска покушений
16:32 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн не планирует перевозить своих детей в регион, поскольку сам он на фоне ситуации в регионе является объектом интереса спецслужб ВСУ. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ.
«Пока не планирую (перевозить семью — прим. ТАСС), по крайней мере, детей. Это, безусловно, вопрос безопасности. <…> Понятно, что я — объект устремлений противника», — сказал он.
НОВОСТИ
- 17:40 11.12.2024
- Израиль продолжит войну в Газе до достижения всех целей — советник офиса Нетаньяху
- 17:30 11.12.2024
- Умное кольцо Sber позволяет следить за состоянием организма и получать советы от нейросети
- 17:25 11.12.2024
- На AI Journey Сбер презентовал семейство роботов-помощников
- 17:12 11.12.2024
- Украина готова обеспечить германскую металлургию сырьем, заявил Шмыгаль
- 17:00 11.12.2024
- Бывший премьер Сирии подтвердил, что его кабмин передал все дела переходному правительству
- 16:12 11.12.2024
- 10 тыс. жителей Шри-Ланки заболели неизвестной медикам лихорадкой
- 16:10 11.12.2024
- Собянин открыл тоннель, связавший районы Бутырский и Марьина Роща
- 16:00 11.12.2024
- Правительство РФ пока не отреагировало на обращение Абхазии по соцвыплатам — Бганба
- 15:32 11.12.2024
- ВС РФ освободили Дарьино и Плехово в Курской области
- 15:12 11.12.2024
- Министр по делам беженцев в правительстве талибов погиб при взрыве в Кабуле — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать