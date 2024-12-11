Хинштейн не планирует перевозить семью в Курск из-за риска покушений

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн не планирует перевозить своих детей в регион, поскольку сам он на фоне ситуации в регионе является объектом интереса спецслужб ВСУ. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ.

«Пока не планирую (перевозить семью — прим. ТАСС), по крайней мере, детей. Это, безусловно, вопрос безопасности. <…> Понятно, что я — объект устремлений противника», — сказал он.