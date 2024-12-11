Собянин открыл тоннель, связавший районы Бутырский и Марьина Роща
16:10 11.12.2024
В Москве открыт автодорожный тоннель под путями четвертого центрального диаметра (МЦД-4), который соединяет улицу Складочная в Бутырском районе и улицу Двинцев в районе Марьина Роща. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в мегаполисе активно стараются улучшить локальные транспортные связи между районами.
«Особенно это касается прохода под железнодорожными линиями, которыми пересечена вся Москва, и порой целые районы разъединены железнодорожными путями, заявил мэр. - Здесь мы реализовали такую программу - проложить 400-метровый тоннель - и соединили два района Москвы, улучшив транспортную доступность более чем 130 тыс. москвичей. Объект нужный, важный».
Строительство тоннеля под путями МЦД-4 стартовало в марте 2023 года. Работы финансировались за счет Адресной инвестиционной программы Москвы. Протеженность нового тоннеля 400 м, автомобили могут двигаться по нему используя по одной полосе движения в каждом направлении. В рамках проекта также удалось построить и реконструировать более 1 км дорог. Кроме того, были реконструированы участки улиц Двинцев, Полковой и Стрелецкой, а вдоль улицы Двинцев создан боковой проезд.
В 2025 году планируется завершить развития прилегающей улично-дорожной сети общей протяженностью 1,7 км на участке от улицы Двинцев до улицы Добролюбова. Сейчас проектируется железнодорожный путепровода МЦД-2, строительство которого позволит соединить улицу Складочная с улицей Добролюбова. В итогу появится новая транспортная связь между Третьим транспортным кольцом и улицей Милашенкова с выездом на Алтуфьевское шоссе.
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