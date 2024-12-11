Бывший премьер Сирии подтвердил, что его кабмин передал все дела переходному правительству

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подчинявшийся бывшему президенту Сирии Башару Асаду кабинет передал все дела переходному правительству арабской республики под руководством Мухаммеда аль-Башира. Об этом сообщил в эфире телеканал Al Arabiya бывший премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли.

«Состоялась встреча, как вы видели в СМИ, и знакомство бывших и новых министров. Новых министров стало меньше, часть ведомств была упразднена», — сказал он, подтвердив, что «передача дел прошла гладко». Аль-Джаляли пояснил, что в Сирии существует сложная система бюрократии, есть разные департаменты и управления, тем не менее «на практике сейчас решения находятся в руках переходного правительства».