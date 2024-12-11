Украина готова обеспечить германскую металлургию сырьем, заявил Шмыгаль
17:12 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина готова обеспечить сырьем германскую металлургическую промышленность и дать импульс росту ее производства. Об этом заявил на германско-украинском бизнес-форуме в Берлине премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«В недрах Украины присутствует 21 элемент из 30 обозначенных Европой как критическое сырье — литий, графит, кобальт, титан и другие. Сегодня Германии требуются стабильные поставки металлов и редкоземельных элементов для производства. Этот спрос будет возрастать. Украина готова его удовлетворить и таким образом дать импульс росту германской экономики», — сказал он.
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