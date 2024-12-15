Появление неизвестного БПЛА над штатом Нью-Йорк привело к временному закрытию аэропорта Стюарт
09:00 15.12.2024 Источник: Интерфакс
Неизвестный беспилотник над штатом Нью-Йорк стал причиной закрытия международного аэропорта Стюарт, сообщают американские СМИ.
Как сообщалось, беспилотники были замечены над Нью-Йорком, Нью-Джерси и рядом других штатов на северо-востоке.
"Это зашло слишком далеко", - заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, потребовавшая тщательного расследования "появления объектов и их природы", а также принятия конгрессом закона, который позволит властям принимать соответствующие меры.
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