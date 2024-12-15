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Глава Минэкономики ФРГ: Наша бизнес-модель действительно загнана в угол

10:20 15.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии и кандидат в канцлеры от партии «зеленых» Роберт Хабек признал, что бизнес-модель страны «загнана в угол».

«В любом случае наша бизнес-модель действительно загнана в угол», — сказал он в интервью газете Bild am Sonntag, отвечая на вопрос, прекратила ли работать бизнес-модель Германии без дешевого российского газа.

При этом Хабек отметил, что ФРГ является экспортной страной, которой необходимы открытые рынки. «[Избранный президент США] Дональд Трамп закрывает рынки, Китай закрывает рынки, повсюду продвигая свои электромобили. Это одна из серьезных проблем германской автомобильной промышленности», — подчеркнул министр.

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