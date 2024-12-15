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Уже с 1991 года с Украиной невозможно было ни о чем договориться - Бордюжа

10:50 15.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украину никогда не звали в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), с 1991 года у Киева был ориентир на Запад и разграбление богатства страны. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума, экс-генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

«Нет, Украину не звали в ОДКБ, потому что Украина даже в СНГ была в полулегальном положении, так как они не ратифицировали все соглашения по СНГ, основополагающие акты по СНГ. Поэтому Украина и украинское руководство, что бы они ни говорили, с 1991 года вели абсолютно обособленную политику: не шли ни на какие контакты, не хотели никаких договоренностей и никогда не заявляли желание сотрудничать с другими государствами — членами СНГ», — сказал Бордюжа.

По его словам, шанс на присоединение к блоку не было и до «майдана». «Я говорю, это с 1991 года. Уже тогда невозможно было с ними ни о чем договориться. У них тогда уже было особое мнение, и тогда они ориентировались прежде всего на мнение Запада», — отметил он.

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