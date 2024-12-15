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НОВОСТИ

В Керченском проливе у танкера во время шторма оторвало носовую часть, Судно терпит бедствие

12:50 15.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Танкер «Волгонефть», перевозивший более 4 тонн мазута, терпит бедствие в Керченском проливе. На его борту находятся 13 человек, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«В условиях шторма у танкера оторвало носовую часть, экипаж из 13 человек находится в кормовой части», — сказал собеседник агентства.

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