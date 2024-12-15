В офисе Зеленского отказали Орбану в телефонном разговоре по поводу Рождественского перемирия - Сийярто
14:20 15.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запрашивал у Киева телефонный разговор с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить возможность прекращения огня между Украиной и Россией в период Рождества, но получил отказ. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth.
Он напомнил, что 11 декабря Орбан обсуждал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным возможность рождественского перемирия и большого обмена пленными между Россией и Украиной. После этого премьер хотел сделать такое же предложение Зеленскому. «Я проинформировал об этом министра иностранных дел Украины [Андрея Сибигу] и главу офиса президента Украины [Андрея Ермака], попросив разрешить телефонный разговор между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, однако нам отказали», — сказал Сийярто. Глава венгерского МИД назвал решение Украины «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».
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