SpaceX планирует построить стартовую площадку для пуcков ракет к Луне на мысе Канаверал

15:34 Источник: Интерфакс

Компания Илона Маска SpaceX готовится провести переговоры с девелоперской компанией Space Florida о строительстве стартовой площадки для запусков своих сверхтяжелых лунных ракет Starship с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, сообщило издание Orlando Sentinel.

Проект под названием Project Hinton оценивается в $1,8 млрд. Речь идет о модернизации площадки в районе старого 37-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди. Запуски сверхтяжелых ракет Starship должны начаться уже в 2026 году.