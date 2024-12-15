SpaceX планирует построить стартовую площадку для пуcков ракет к Луне на мысе Канаверал
15:34 15.12.2024 Источник: Интерфакс
Компания Илона Маска SpaceX готовится провести переговоры с девелоперской компанией Space Florida о строительстве стартовой площадки для запусков своих сверхтяжелых лунных ракет Starship с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, сообщило издание Orlando Sentinel.
Проект под названием Project Hinton оценивается в $1,8 млрд. Речь идет о модернизации площадки в районе старого 37-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди. Запуски сверхтяжелых ракет Starship должны начаться уже в 2026 году.
НОВОСТИ
- 14:32 15.12.2024
- На месте аварии двух танкеров в Керченском проливе идут спасательные работы
- 14:20 15.12.2024
- В офисе Зеленского отказали Орбану в телефонном разговоре по поводу Рождественского перемирия - Сийярто
- 12:50 15.12.2024
- В Керченском проливе у танкера во время шторма оторвало носовую часть, Судно терпит бедствие
- 12:30 15.12.2024
- С начала СВО Украина потеряла 650 самолетов и 283 вертолета – МО РФ
- 12:05 15.12.2024
- Украина запрашивает поставки электроэнергии из пяти стран
- 10:50 15.12.2024
- Уже с 1991 года с Украиной невозможно было ни о чем договориться - Бордюжа
- 10:20 15.12.2024
- Глава Минэкономики ФРГ: Наша бизнес-модель действительно загнана в угол
- 09:30 15.12.2024
- Несколько рот и подразделение спецназа ВСУ попали в окружение в районе Анновки - Рогов
- 09:00 15.12.2024
- Появление неизвестного БПЛА над штатом Нью-Йорк привело к временному закрытию аэропорта Стюарт
- 19:49 14.12.2024
- Новые сирийские власти собираются распустить все вооруженные формирования - заявление
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать