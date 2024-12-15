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НОВОСТИ

Израиль закрывает свое посольство в Дублине

16:45 15.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Израиля Гидеон Саар объявил о закрытии посольства еврейского государства в Ирландии.

«Израиль закрывает свое посольство в Дублине в связи с крайне антиизраильской политикой ирландского правительства», — приводит слова министра агентство Reuters.

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