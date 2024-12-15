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НОВОСТИ

Нетаньяху: У нас нет интереса вступать в конфронтацию с Сирией

20:10 15.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не заинтересован в конфронтации с Сирией, будет определять политику в отношении Дамаска «в соответствии с реальностью на местах». С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«У нас нет интереса вступать в конфронтацию с Сирией. Мы будем определять политику Израиля в отношении Сирии в соответствии с реальностью на местах», — сказал Нетаньяху. Высказывания премьера распространил его офис.

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