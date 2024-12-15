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Избранный президент Грузии: Со стороны Запада нет ответного желания вести дискуссию, есть лишь критика

20:30 15.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказавшейся от своих ценностей и традиций Грузии нет смысла вступать в какие-либо организации. Об этом заявил избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью телеканалу «Имеди».

«Если у нас не будет наших ценностей и характера, культуры, языка, веры, защиты родины — какой смысл будет иметь вступление в какую-либо организацию?» — сказал Кавелашвили.

«Мы хотим стать членами Евросоюза такими, какие мы есть, мы не отказываемся [от интеграции]», — отметил он. При этом власти Грузии, по его словам, открыты к дискуссии по любым вопросам, но со стороны Запада нет ответного желания вести дискуссию, есть лишь критика.

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