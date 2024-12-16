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Потерпевшими крушение танкерами владеют пермская и московская компании

23:23 15.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судами, потерпевшими крушение во время шторма в Керченском проливе, владеют пермская и московская компании, сообщает ТАСС. По данным агентства, судовладельцем танкера "Волгонефть-212" является ООО «Кама шиппинг», перевозчиком выступает ООО «Стаксель». Судовладельцем и перевозчиком танкера "Волгонефть-239" выступает ЗАО "Волгатранснефть".

Как отмечает ТАСС, происшествие случилось 15 декабря примерно в 10:20 мск при стоянке судна «Волгонефть-239» на якоре напротив мыса Такиль. Согласно данным Главного управления МЧС Крыма, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма потерпели крушение. Одно из судов село на мель, с него были эвакуированы моряки, при этом один из 13 членов экипажа погиб. Были возбуждены два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав в связи гибелью моряка. 

Кроме того, в Росморречфлоте сообщили, что в результате ЧП в акватории Черного моря произошел крупный разлив нефтепродуктов.

Глава РФ Владимир Путин выслушал доклады и дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал рабочую группу для ликвидации последствий крушения. 

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