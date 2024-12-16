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НОВОСТИ

ПВО уничтожила три беспилотника над Брянской областью

09:00 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы ПВО уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Ранее сообщалось, что над территорией региона уничтожено два БПЛА ВСУ.

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